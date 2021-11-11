Санкт-Петербург, 11 ноября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил конкурс на реконструкцию Центра современного искусства имени Сергея Курехина на Васильевском острове за 3,8 млрд рублей. Информация о конкурсе опубликована 11 ноября.

Kuryokhin.net Центр современного искусства имени Сергея Курехина в Петербурге.

Как следует из технического задания, до 10 декабря 2024 года исполнитель госзаказа должен провести реконструкцию и строительство здания на Среднем проспекте В.О., 93 лит. А. На эти цели запланировано выделить не более 3 808 457 688 рублей.

Подрядчику предстоит возвести пятиэтажное здание высотой 22,2 метра и общей площадью 76 777, 76 кв. метров в том числе с подземной парковкой. Будут оборудованы два зрительных зала, вместимостью 1007 мест и 162 места.

Центр Курехина — организация, подведомственная комитету по культуре Санкт-Петербурга, носит имя выдающегося музыканта и композитора конца XX века. Центр был создан осенью 2004 года в здании кинотеатра «Прибой» 1968 года постройки, в котором с тех пор ни разу не проводился серьезный ремонт. В 2016 году была проведена реконструкция, которая продлилась два года.

Kuryokhin.net План реставрации здания Центр Курехина в Петербурге

Напомним, основная цель Центра — объединить талантливых представителей современного искусства, выступающих вне рамок поп-культуры, и предоставить им возможности презентации совместного и индивидуального творчества. Также Центр активно работает над популяризацией современного искусства в России и за рубежом, поддерживает инновационные программы и проекты в области современного искусства, расширяет международные связи и сотрудничество, участвуя в различных крупных программах и проектах.