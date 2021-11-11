Москва, , 13:01 — REGNUM Аналитики онлайн-университета Skypro и онлайн-школы Skysmart выяснили, что каждый шестой родитель планирует контролировать ребенка до выхода на работу. При этом 11% родителей признались, что планируют контролировать своего ребенка всю жизнь, а каждый третий — как минимум до совершеннолетия. Исследователи сделали вывод, что возможно, именно из-за такого подхода в родительском поведении не по специальности работают 30% выпускников вузов, 43% выпускников колледжей и 50% — профессиональных училищ, а более 40% взрослых россиян хотят сменить свою профессию.

«И без родителей не приходи» © Михаил Шапиро

В ходе опроса также выяснилось, что 46% родителей уверены, что лучше детей знают какое им нужно образование. Еще 43% респондентов ответили, что, хотя бы частично погружены в занятия школьного и дошкольного возраста, и лишь 2% признались, что не интересуются вопросами образования своих детей.

Кроме того, поллстеры выяснили, что лишь 20% взрослых доверяют выбор будущей профессии своему ребенку, за остальных детей это делают родители или родственники.

Опрос также показал, что каждый третий родитель тратит на контроль обучения 1−2 часа в неделю, еще 23% уделяют этому процессу от 2 до 5 часов в неделю, а каждый пятый (24%) — более 5 часов в неделю. Контролировать своих чад треть респондентов (34%) планирует до 18 лет, 17% до выхода на работу (до 22−25 лет), а еще 11% признались, что будут контролировать своего ребенка всю жизнь.

Тем не менее, родители верят в возможности своих детей и их личную мотивацию к обучению, к каковой они относят желание получить достойную профессию, так считает 70% участников исследования. Еще 43% родителей убеждены, что побудительными мотивами к хорошей учебе является желание быть лучше сверстников, еще 22% убеждены, что стимулом является желание хорошо зарабатывать в будущем. И лишь пятая часть опрошенных посчитали, что детьми движет страх разочаровать своих родителей.

Отказаться от полного контроля за образовательным процессом родители готовы если увидят, что ребенок увлечен учебой, так считает 45% респондентов, еще 40% ослабят надзор если увидят хорошие результаты. 11% откажутся при нехватке времени, а 4% при условии, что ребенка контролирует кто-то другой.