Джакарта, 11 ноября 2021, 12:10 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо встретился с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, сообщает Kompas.
Элизабет Трасс нанесла визит вежливости президенту Индонезии.
Встреча президента Индонезии и министра иностранных дел Великобритании стала продолжением двусторонней встречи между президентом Джоко Видодо и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Элизабет Трасс заявила, что Индонезия — это друг и стратегический партнер Великобритании.
«Мы готовы укреплять отношения с Индонезией», — отметила Элизабет Трасс.
Как сообщало ИА REGNUM, правительства Индонезии и Великобритании согласились с необходимостью укрепления сотрудничества в предоставлении вакцины против COVID-19.
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