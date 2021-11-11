Джакарта, 11 ноября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо встретился с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, сообщает Kompas.

Indonesia.go.id Джоко Видодо

Элизабет Трасс нанесла визит вежливости президенту Индонезии.

Встреча президента Индонезии и министра иностранных дел Великобритании стала продолжением двусторонней встречи между президентом Джоко Видодо и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Элизабет Трасс заявила, что Индонезия — это друг и стратегический партнер Великобритании.

«Мы готовы укреплять отношения с Индонезией», — отметила Элизабет Трасс.

Как сообщало ИА REGNUM, правительства Индонезии и Великобритании согласились с необходимостью укрепления сотрудничества в предоставлении вакцины против COVID-19.

Подробнее в материале:Индонезия и Великобритания укрепляют связи в борьбе с пандемией