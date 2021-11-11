Москва, , 12:09 — REGNUM Минцифры России известило о запуске нового механизма поддержки малого и среднего бизнеса — компании смогут приобретать программное обеспечение вдвое дешевле за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям. Мера поддержки реализуется Российским фондом развития информационных технологий в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика».

«В плане социально — экономического развития регионов именно цифровизация открывает новые перспективы для всестороннего развития самых разных сфер жизни. Это сложная задача не одного дня, но уже сегодня цифровизация помогает решать множество проблем», — отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В настоящий момент проходит отбор правообладателей и программного обеспечения для целей предоставления поддержки, объявлены первые победители отбора. Узнать о программном обеспечении, доступном малому и среднему бизнесу по льготной цене можно на официальном сайте Российского фонда развития информационных технологий.

«Новая мера поддержки направлена на повышение эффективности малых и средних компаний в результате цифровизации, внедрения отечественных облачных решений. Речь идет, например, о софте, автоматизирующем бизнес-процессы (ERP), взаимодействия с клиентами (CRM) и др. Идея простая: востребованные программные продукты будут для МСП в два раза дешевле (разница в цене компенсируется министерством разработчику за счет бюджета). От самого предпринимателя ничего дополнительно не будет требоваться, не нужно заполнять никакие формы, не будет никакой отчетности, единственное условие — находиться в реестре МСП, который ведет ФНС России. На реализацию этой меры поддержки до конца 2024 года выделено 7 млрд рублей», — пояснил замглавы Минцифры России Максим Паршин.

«Мера поддержки позволит тысячам предпринимателей легально использовать качественное российское программное обеспечение. Всего мы сможем предложить компаниям более 400 тысяч лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости. Это не только стимулирует компании к переходу на отечественные ИТ-продукты, но и благодаря цифровой трансформации расширит и масштабирует их бизнес», — отметил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.

Отбор правообладателей и ПО продолжается, в итоговый список уже вошли программные продукты 1С, программное обеспечение для анализа скважинных данных Darcy и другие ИТ-решения. Узнать о них подробнее можно на сайте Российского фонда развития информационных технологий.

«Нашим специалистам должно быть комфортно работать в России и обеспечивать лидерство нашей страны в вопросах цифровизации, создавать конкурентные продукты. Свою задачу мы видим в том, чтобы деятельность во имя этих глобальных целей как-то отражалась в конкретных вещах <…> Мы активно несем в регионы наши знания и умения для того, чтобы обсудить на местах достижения и проблемы, помочь с решением кадровых вопросов. Важно показать местным специалистам, что им не нужно думать о переезде в крупные мегаполисы для своей профессиональной самореализации, потому что многие цифровые проекты планируется реализовать в регионах, в частности в Ставропольском крае», — отмечал в сентябре 2021 года член Центрального штаба ОНФ, генеральный директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Цифровая экономика» направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей.