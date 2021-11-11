Москва, , 12:25 — REGNUM АО «ЦЭНКИ», которое входит в дивизион «Роскосмоса», объявило запрос котировок на оказание услуг страхования рисков гибели или утраты имущества при запусках, стыковках космических аппаратов, транспортных кораблей «Прогресс МС» и «Союз МС». Начальная цена тендера превышает 1,3 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Страхование Cbr.ru

Страховка должна будет покрыть риски при запусках и стыковке аппаратов, транспортных грузовых кораблей и транспортных пилотируемых кораблей с Международной космической станцией и пусках ракет космического назначения. Победителя определят 26 ноября 2021 года.

Цена договора составит не более 1,368 млрд рублей. Срок оказания услуги — 2022 год. Закупку проводят в рамках госпрограммы «Космическая деятельность России».

В июле 2020 года то же АО подписало контракт на страхование рисков для ракет в составе ракеты-носителя «Протон-М», многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Стоимость контракта составила 1 677 160 000 рублей при начальной цене — 1,748 млрд рублей.

В феврале 2021 года также проходил страховой тендер с начальной ценой 2,649 млрд рублей. В качестве объектов выступали модуль «Наука», ракета-носитель «Протон-М».

Напомним, ЦЭНКИ в конце октября 2021 года раскритиковали за работу в качестве генерального подрядчика космодрома «Восточный» в Приамурье.