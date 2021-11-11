Чебоксары, , 12:08 — REGNUM В Чебоксарах автомобилист через суд взыскал с мэрии более 20 тыс. рублей за ремонт машины, попавшей в большую выбоину на дороге. Арбитражный суд Чувашии поддержал чебоксарца в споре с чиновниками, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дороги. Ямы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В суд против администрации города Чебоксары вышел автомобилист. Он потребовал компенсировать за счёт муниципального бюджета 17 600 рублей за стоимость восстановительного ремонта без учёта износа. Также он попросил взыскать другие расходы, в том числе 2000 рублей, потраченных на проведение независимой экспертизы.

Водитель сослался на то, что 3 марта 2020 года, передвигаясь в Чебоксарах на автомобиле «Лада гранта» по улице 324 Стрелковой дивизии напротив дома № 14, наехал на выбоину в дорожном покрытии глубиной 10 см.

«При этом предупреждающих знаков о наличии неровностей на дороге и ограждений данной выбоины установлено не было. […] Дорожно-транспортное происшествие произошло по причинам и обстоятельствам, не зависящим от действий водителя. В данном случае автомобиль совершил наезд на дефект дорожного покрытия — яму», — говорится в документе.

Отмечается также, что размеры ямы составили 0,1 метра в глубину, 1,5 метра в длину, 0,7 метра в ширину.

В судебном заседании представитель ответчика иск не признал, сославшись на то, что «между осмотром эксперта 12.03.2020 и ДТП 03.03.2020 прошло время, транспортное средство могло получить дополнительные повреждения». В мэрии также сослались на то, что обязанность по содержанию дороги, на которой произошло ДТП, возложена на АО «Дорэкс».

"Заключение договора о поручении выполнения работ по содержанию автомобильной дороги иному лицу, равно как договора безвозмездного пользования, не освобождает орган местного самоуправления от ответственности за её ненадлежащее состояние», — установил суд.

9 ноября 2021 года Арбитражный суд Чувашии встал на сторону заявителя, вынеся решение о взыскании с администрации Чебоксар 17,6 тыс. рублей стоимости восстановительного ремонта, 2 тыс. рублей стоимости услуг по проведению независимой экспертизы, 449 рублей расходов по оплате услуг автосервиса, 66 рублей почтовых расходов, 195 рублей расходов по отправке телеграммы о проведении независимой экспертизы, 2 тыс. рублей расходов по уплате государственной пошлины — итого свыше 22,3 тыс. рублей.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.