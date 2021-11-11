Попавший в яму автомобилист в Чебоксарах выиграл суд у чиновников
Чебоксары, 11 ноября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Чебоксарах автомобилист через суд взыскал с мэрии более 20 тыс. рублей за ремонт машины, попавшей в большую выбоину на дороге. Арбитражный суд Чувашии поддержал чебоксарца в споре с чиновниками, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
В суд против администрации города Чебоксары вышел автомобилист. Он потребовал компенсировать за счёт муниципального бюджета 17 600 рублей за стоимость восстановительного ремонта без учёта износа. Также он попросил взыскать другие расходы, в том числе 2000 рублей, потраченных на проведение независимой экспертизы.
Водитель сослался на то, что 3 марта 2020 года, передвигаясь в Чебоксарах на автомобиле «Лада гранта» по улице 324 Стрелковой дивизии напротив дома № 14, наехал на выбоину в дорожном покрытии глубиной 10 см.
Отмечается также, что размеры ямы составили 0,1 метра в глубину, 1,5 метра в длину, 0,7 метра в ширину.
В судебном заседании представитель ответчика иск не признал, сославшись на то, что «между осмотром эксперта
9 ноября 2021 года Арбитражный суд Чувашии встал на сторону заявителя, вынеся решение о взыскании с администрации Чебоксар 17,6 тыс. рублей стоимости восстановительного ремонта, 2 тыс. рублей стоимости услуг по проведению независимой экспертизы, 449 рублей расходов по оплате услуг автосервиса, 66 рублей почтовых расходов, 195 рублей расходов по отправке телеграммы о проведении независимой экспертизы, 2 тыс. рублей расходов по уплате государственной пошлины — итого свыше 22,3 тыс. рублей.
Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.