Омск, 11 ноября 2021, 12:07 — REGNUM В Омске проводится проверка по факту задымления в здании детского сада. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в прокуратуре Омской области.
Проверку проводит прокуратура Советского округа Омска. Ранее поступил согнал о задымлении в здании детского сада № 81. Предварительная причина произошедшего — замыкание проводки в электрощитовой.
Детей и персонал оперативно эвакуировали. На место происшествия выехал зампрокурора Советского округа.
Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге утром 9 ноября эвакуировали персонал и учеников одной из гимназий. В здании сработала пожарная сигнализация.
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