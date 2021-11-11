Омск, 11 ноября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Омске проводится проверка по факту задымления в здании детского сада. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в прокуратуре Омской области.

Georg Pik Датчик пожарной сигнализации

Проверку проводит прокуратура Советского округа Омска. Ранее поступил согнал о задымлении в здании детского сада № 81. Предварительная причина произошедшего — замыкание проводки в электрощитовой.

Детей и персонал оперативно эвакуировали. На место происшествия выехал зампрокурора Советского округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге утром 9 ноября эвакуировали персонал и учеников одной из гимназий. В здании сработала пожарная сигнализация.

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