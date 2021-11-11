Горно-Алтайск, 11 ноября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Республике Алтай в 2020 году научными исследованиями и разработками занимались 102 человека. По сравнению с 2019 годом число научных работников увеличилось на 14,6%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата.

Ученые

Всего в регионе насчитывается одна научно-исследовательская организация, один вуз и семь других организаций. Более половины учёных заняты исследованиями в гуманитарной сфере.

«По объёму выполняемых функций научные работники подразделялись на исследователей (78,4%), вспомогательный персонал (2,9%) и прочих сотрудников (18,6%). В числе исследователей — 2 доктора наук (2,5%) и 29 кандидатов наук (36,3%). Доля женщин-исследователей — 66,3%», — отметили в службе статистики.