Пенза, , 12:07 — REGNUM В Пензенской области за минувшие сутки выявили еще 396 носителей коронавируса. Соответствующие данные по состоянию на 11 ноября опубликованы общероссийским оперативным штабом.

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Накануне в регионе заболели 394 человека. За все время наблюдения в Пензенской области зарегистрировали 84 426 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели 59 348 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 37 человек.

От COVID-19 скончались 3798 пензенцев, из них 24 — за прошлый день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области нерабочие дни в начале ноября способствовали росту темпов вакцинации.

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