Черкесск, , 12:05 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в целях улучшения доступности граждан к вакцинации будет увеличено количество прививочных пунктов. Два дополнительных мобильных пункта будут установлены рядом с торговым центром «Панорама» и супермаркетом «Лента» в городе Черкесске, сообщила 11 ноября пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Вакцинация от коронавируса Donland.ru

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Кроме того, откроют пункты вакцинации в Карачаево-Черкесском эндокринологическом диспансере и республиканском онкологическом диспансере в городе Черкесске.

По данным минздрава, с целью выявления болезни на ранних этапах будут внедряться экспресс-тесты, которые распределены между медорганизациями пяти крупных населенных пунктов региона. Ежедневно в республике выполняется свыше 2 тыс. тестов.

Напомним, на днях глава миздрава РФ Михаил Мурашко назвал Карачаево-Черкесию в числе пяти субъектов РФ с недостаточными удельными темпами вауцинации против коронавируса.

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