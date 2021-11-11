София, , 12:05 — REGNUM В Софии на государственном складе обнаружили 199 несертифицированных электронных устройств, предназначенных для приема бюллетеней в ходе предстоящих в стране парламентских и президентских выборов. Об этом 11 ноября сообщило Болгарское телевидение.

Болгария PavelD

По некоторым данным, указанные машины для голосования были ввезены на охраняемую территорию представителем компании-производителя еще 4 октября нынешнего года, однако ни Центризбирком страны, ни другие контролирующие органы об этой партии груза в известность поставлены не были. Разработчики устройства предположили, что речь может идти о «запасных терминалах», предназначенных для замены вышедших из строя аналогов.

В настоящее время проверку «неучтенного» оборудования проводит специальная комиссия правительства Болгарии при поддержке следственного комитета болгарского МВД. Предварительные результаты инспекции будут обнародованы в течение ближайших 24 часов.

Напомним, выборы президента и депутатов Народного собрания (парламента) Болгарии пройдут в стране 14 ноября. В предварительные списки избирателей включены около шести миллионов граждан. Ранее ЦИК Болгарии объявил о закупке 1600 машин для голосования, которые будут установлены на большинстве избирательных участков в крупных городах страны, а также некоторых электоральных пунктах за рубежом.