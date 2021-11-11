Екатеринбург, , 12:03 — REGNUM Житель Екатеринбурга получил реальный срок за покушение на убийство пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

За решеткой diegoattorney

Следствие установило, что мужчина весной 2021 года пришел к своей пожилой знакомой, чтобы попросить денег в долг. Однако женщина отказала ему в такой просьбе. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. В итоге, начался конфликт, в ходе которого екатеринбуржец ударил пенсионерку ножом в область груди.

В квартире находились родственники пенсионерки. Они незамедлительно вызвали скорую помощь. Мужчина похитил телефон пожилой женщины и скрылся с места преступления.

Местного жителя признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом «з» частью 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, сопряжённое с разбоем) и пунктом «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершённый с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»). Ему назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и последующим ограничением свободы на срок полтора года.