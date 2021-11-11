Оленегорск, Мурманская область, 11 ноября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Мурманский следком возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Оленегорска Олега Самарского. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Дарья Антонвоа ИА REGNUM Новая квартира

По версии следствия, в 2019 году Самарский решил необоснованно улучшить жилищные условия своего родственника за счет социального жилья. При этом, последний был обеспечен жильем на территории муниципального образования и не мог претендовать на получение жилого помещения.

«В результате незаконных действий подозреваемого из муниципального жилищного фонда выделена квартира на условиях коммерческого найма, что повлекло нарушение прав иных граждан, законно состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилья», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, громкое дело о квартирах для воронежских сирот довели до суда.