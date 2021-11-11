Курган, 11 ноября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 216 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 75 зафиксированы в Кургане, сообщает 11 ноября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 215 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 11 ноября выявлено 41 303 случая заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 11 ноября вылечился 33 721 человек, скончались 822 пациента с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).