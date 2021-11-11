Москва, 11 ноября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Жители Перми, Челябинска, Екатеринбурга, Омска и Красноярска видят первый снег раньше всех — во второй половине сентября, говорится в исследовании ресурса «Яндекс.Погода».

Снег

"Позже всего, в ноябре, первый снег выпадает в Волгограде и Ростове-на-Дону», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что самые снежные зимы в Челябинске, общая толщина покрова в среднем в городе составляет 181 см. На втором месте Пермь (143 см), далее идет Нижний Новгорода — 126 см.

Меньше всего осадков выпадает в Ростове-на-Дону (46 см), Волгограде (66 см) и Санкт-Петербурге (86 см).

Как сообщало ИА REGNUM, на предстоящей неделе погода в центре Европейской России, и частности, в Москве, поменяет статус с «глубокой осени» на «предзимье».

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