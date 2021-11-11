Мадрид, , 12:00 — REGNUM Ученики шестого класса одной из испанских школ указали мадридскому футбольному клубу «Реал» на ошибку в ролике о модернизации стадиона. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Стадион «Сантьяго Бернабеу» uggboy

Пресс-служба «Реала» опубликовала видеоролик, в котором продемонстрировала новшества, которые появятся на стадионе «Сантьяго Бернабеу» после модернизации. Однако, как выяснилось, среди ряда новшеств вроде выдвижного поля клуб упустил из виду одну деталь, которую заметила группа детей.

Ученики шестого класса начальной школы CEIP Calderón de la Barca в Пуэртольяно внимательно изучили видео, опубликованное клубом в социальных сетях и показывающее, как будет выглядеть стадион. Дети из этого класса являются частью «Команды орфографии», продвигаемой самой школой, которая стремится поощрять своих учеников обнаруживать грамматические и орфографические ошибки везде, будь то книги, веб-страницы, журналы, плакаты или даже стадион.

Именно школьники заметили, что в последнем видео на фасаде стадиона «Сантьяго Бернабеу» не хватает тильды. Дети рассказали об этом своему наставнику Хулиану Гонсалесу, и вместе они составили письмо, которое учитель отправил в «Реал Мадрид».

«Дети сомневались, что «Реал Мадрид» напишет им из-за этого. Представители клуба ответили нам в течение десяти минут и сообщили, что собираются попросить компанию, ответственную за видео, исправить это. Дети вскочили с мест, когда получили ответ», — рассказал Гонсалес в беседе с радио Cadena Ser.

По его словам, «это отличный способ заинтересовать детей» исправлением ошибок и повышением грамотности.