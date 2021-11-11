Красноярск, , 11:56 — REGNUM В Красноярске за неделю с 1 по 8 ноября подорожало дизельное топливо. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в Красноярскстате.

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Цена за литр дизтоплива в столице края выросла на 0,39 рубля — с 53,18 до 53,57 рубля.

Добавим, по данным статистиков, цены на бензин АИ-92, АИ-95 и АИ-98 за указанный период в Красноярске не изменились (45,66 рубля; 48,78 рубля и 58,58 рубля за литр соответственно).

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области за неделю с 25 октября по 1 ноября подорожал бензин на автозаправках.

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