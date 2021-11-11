Улан-Удэ, , 11:55 — REGNUM Объём накоплений жителей Бурятии в банках за последние 12 месяцев вырос на 2,5 млрд рублей. По состоянию на 1 октября, граждане хранили на счетах около 72 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Национального банка по республике.

Деньги в банках Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

Большая часть сбережений хранится в российской валюте. По словам управляющего банком Натальи Эйрих, вклад остаётся самым простым и понятным инструментов для сохранения сбережений.

«Деньги на нём застрахованы государством. К тому же доходность по вкладам в последние месяцы продолжает расти. Средняя ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков страны впервые с сентября 2019 года превысила 6,5% годовых», — отметила она.

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