Саратов, 11 ноября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Саратове задержали 38-летнего жителя Самары, в отношении которого возбудили уголовное дело о передаче взятки сотруднику Ростехнадзора. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Специализирующееся на производстве асфальта общество с ограниченной ответственностью в установленный срок не предоставило в управление Ростехнадзора по Саратовской области отчет о своей деятельности, за что фирме грозил крупный административный штраф. Представитель данной коммерческой организации предложил инспектору Ростехнадзора взятку за не привлечение организации к административной ответственности. Инспектор сообщил об этом в региональное управление ФСБ России.

Представитель фирмы 1 октября передал инспектору Ростехнадзора взятку на сумму 60 тыс. рублей, после этого его задержали.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 29 сентября госинспектор РЭО ГИБДД МО МВД России «Ртищевский» Саратовской области получил от местной жительницы взятку в виде денег в размере 10 тыс. рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за сдачу практического экзамена на право управления транспортным средством.

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