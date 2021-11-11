Пермь, 11 ноября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Пермском крае ищут подрядчика по созданию Единой системы видеонаблюдения с правоохранительным сегментом АПК «Безопасный город» с разработкой и внедрением системы защиты информации с поставкой, установкой, настройкой средств защиты информации, коммутационного, серверного оборудования. Аукцион уже объявлен. Информация о нем опубликована на сайте госзакупок.

Kaluga.rt.ru Видеокамеры

Заказчиком выступает министерство информационного развития и связи региона. Стартовая цена контракта составляет 70 230 513 рублей. Источником финансирования указан краевой бюджет. Аукцион состоится 22 ноября.

Система входит в АПК «Безопасный город» в составе КСА «Обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений на территории муниципального образования» предназначена для решения комплекса задач обеспечения общественной безопасности и правопорядка посредством своевременной идентификации и реагирования на потенциальные угрозы общественной безопасности и нарушений правопорядка». Победитель аукциона должен исполнить контракт до 20 декабря 2021 года.

Напомним, ранее минтербез региона сообщило том, что на первом этапе внедрения системы объединят 3,5 тыс. существующих видеокамер.