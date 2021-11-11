Батуми, Грузия, , 11:55 — REGNUM Батуми стал первым городом в Грузии, которому ЮНЕСКО присудила статус «Город музыки». Об этом сообщает пресс-служба правительства Аджарии.

Батуми Giorgi Nakashidze

«Звание было присуждено на основании заявки мэрии Батуми в ЮНЕСКО. Это означает готовность города делиться передовым опытом и укреплять сотрудничество, способствовать развитию творчества и укреплению индустрии культуры, а также расширению участия в культурной жизни», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, новый статус Батуми позволит музыкантам из этого города участвовать в международных проектах, в которые допускаются только представители «городов музыки». Ранее данный статус был присвоен 48 городам в разных странах мира.

Напомним, статус «Город музыки» был введён ЮНЕСКО в 2004 году. Впервые он был присуждён испанскому городу Севилья. Для получения этого звания в городе должны работать музыкальные центры и высшие музыкальные заведения. Также у города должен быть опыт в проведении музыкальных фестивалей.