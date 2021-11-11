Сеул, 11 ноября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Даниэль Критенбринк, находящийся с визитом в Сеуле, встретился с высокопоставленными лицами Южной Кореи, с которыми обсудил широкий круг вопросов, включая КНДР и двусторонние отношения. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на сообщение посольства США в Сеуле в социальной сети Twitter.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, утром 11 ноября американский дипломат встретился с заместителем министра иностранных дел Южной Кореи по политическим вопросам Ё Сын Пэ, с которым обсудил ситуацию на Корейском полуострове, сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами.

Позже Критенбрик встретился с первым заместителем министра иностранных дел Чхве Чжон Гоном, заместителем министра иностранных дел по экономическим вопросам Ли Сон Хо, а также с представителем министерства торговли, промышленности и энергетики Чон Дэ Чжином.