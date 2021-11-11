Москва, , 11:54 — REGNUM Американская компания Coca-Cola начала патентный спор с производителем «Напитков из Черноголовки» — группой компаний «Аквалайф», пишет сегодня, 11 ноября, газета «КоммерсантЪ»

Кока Кола (сс) NeONBRAND

Производитель напитков Fanta требует отозвать регистрацию товарных знаков Fantola. В компании Coca-Cola пояснили, что основанием для обращения в Роспатент стало предполагаемое сходство товарного знака Fantola c известным брендом Fanta, который охраняется с 1966 года.

Российский производитель «Напитков из Черноголовки» запустил целую линейку продуктов под торговой маркой Fantola — газированный напиток, шоколад, чипсы и попкорн (всего шесть товарных знаков).

Как сообщало ИА REGNUM, компания Swire Coca-Cola Ltd., производитель бутылок Coca-Cola, инвестировала не менее 900 млн юаней (около $139,68 млн) в строительство нового завода в Китае.

Читайте подробнее: Coca-Cola вложила $139 млн в бутылочный завод в центральном Китае