Калуга, 11 ноября 2021, 12:37 — REGNUM Правительство Калужской области официально опровергло сообщение о крушении самолета под Калугой. Сообщения о ЧП стали накануне распространяться в социальных сетях, сообщает 11 ноября корреспондент ИА REGNUM.
В сети появилась недостоверная информация о том, что под Калугой совершил жёсткую посадку бомбардировщик и в результате аварии погибли три человека.
Одновременно МЧС региона проинформировало о том, что происшествия с самолетом в Калужской области не зафиксировано.
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