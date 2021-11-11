В Калуге опровергли информацию о крушении бомбардировщика и гибели людей
Калуга, 11 ноября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Правительство Калужской области официально опровергло сообщение о крушении самолета под Калугой. Сообщения о ЧП стали накануне распространяться в социальных сетях, сообщает 11 ноября корреспондент ИА REGNUM.
Скрин страницы правительства Калужской области «ВКонтакте».
В сети появилась недостоверная информация о том, что под Калугой совершил жёсткую посадку бомбардировщик и в результате аварии погибли три человека.
«На самом деле, на видео, которое распространяют по сети, взрыв произошёл в кафе в Казахстане», — говорится в сообщении калужского правительства.
Одновременно МЧС региона проинформировало о том, что происшествия с самолетом в Калужской области не зафиксировано.