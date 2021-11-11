Калуга, 11 ноября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Правительство Калужской области официально опровергло сообщение о крушении самолета под Калугой. Сообщения о ЧП стали накануне распространяться в социальных сетях, сообщает 11 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Скрин страницы правительства Калужской области «ВКонтакте».

В сети появилась недостоверная информация о том, что под Калугой совершил жёсткую посадку бомбардировщик и в результате аварии погибли три человека.

«На самом деле, на видео, которое распространяют по сети, взрыв произошёл в кафе в Казахстане», — говорится в сообщении калужского правительства.

Одновременно МЧС региона проинформировало о том, что происшествия с самолетом в Калужской области не зафиксировано.