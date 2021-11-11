Кострома, , 11:54 — REGNUM Начальника колонии-поселения №o 5, расположенной в посёлке Прибрежный Костромской области Юрия Второва задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.

Задержание пресс-служба УФСБ

По версии следствия с 2017 по 2019 год руководитель устанавливал завышенные премии сотрудникам, а затем просил их вернуть часть средств под предлогом проведения ремонтов в учреждении. Деньги начальник тратил на личные нужды.

В отношении Второва возбуждено уголовное дело. Он отстранен от исполнения должностных обязанностей. Максимальная санкция статьи, инкриминируемой подполковнику внутренней службы, предполагает лишение свободы на срок до 4 лет.

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