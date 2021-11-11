Кострома, 11 ноября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Начальника колонии-поселения №o 5, расположенной в посёлке Прибрежный Костромской области ЮрияВторова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.

пресс-служба УФСБ Задержание

По версии следствия с 2017 по 2019 год руководитель устанавливал завышенные премии сотрудникам, а затем просил их вернуть часть средств под предлогом проведения ремонтов в учреждении. Деньги начальник тратил на личные нужды.

В отношении Второва возбуждено уголовное дело. Он отстранен от исполнения должностных обязанностей. Максимальная санкция статьи, инкриминируемой подполковнику внутренней службы, предполагает лишение свободы на срок до 4 лет.