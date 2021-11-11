Белгород, , 11:59 — REGNUM В Белгородской области 11 ноября подтверждено 345 новых случаев заражения коронавирусом, что на три больше, чем выявлено сутками ранее. Общее количество носителей инфекции превысило 66 тысяч жителей. Выписаны после лечения 314 пациентов, от осложнений скончались ещё шесть человек. На вакцинацию от COVID-19 за сутки подана 6 251 заявка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Больничные койки в коронавирусной поликлиники Mos.ru

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Всего в Белгородской области выявлено 66 279 носителей коронавируса. Справились с заражением 54 708 человек, зарегистрировано 1 363 летальных исхода. Продолжают лечение в стационарах 3 512 пациентов, амбулаторно — 6 696 жителей, на самоизоляции находятся 27 494 человек.

Двукратные прививки получили 773 634 жителя области, в целом на вакцинацию записался 868 521 человек.