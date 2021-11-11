Прага, , 11:52 — REGNUM Правительство Чехии во главе с премьер-министром Андреем Бабишем подало в отставку. Об этом 11 ноября глава чешского кабмина объявил на пресс-конференции.

Андрей Бабиш Vlada.cz

«Я направил президенту Милошу Земану письменное прошение об отставке нашего кабинета», — сказал Бабиш.

Он добавил, что ожидает поручение Земана о том, чтобы правительство продолжало выполнять свои выполнять обязанности до формирования нового кабинета.

Напомним, Бабиш представляет политическое движение АНО («Акция недовольных граждан»), которое в октябре проиграло на выборах в нижнюю палату парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября Земан поручил главе Гражданской демократической партии Петру Фиале провести переговоры по формированию нового правительства Чехии.

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