Новосибирск, , 11:52 — REGNUM В общественном транспорте Новосибирска проверять QR-коды пока не планируется. Но введение такой ограничительной меры в будущем не исключается. Об этом сегодня, 11 ноября, заявил мэр города Анатолий Локоть.

QR-код Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

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«Покажет будущее. Прежде всего проанализируем опыт введения QR-кодов в общепите», — приводит сайт Bfm.ru слова мэра.

В Новосибирской области с 12 ноября начинает действовать система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении предприятий общественного питания, выставочных мероприятий, баз отдыха и санаториев.

А с 8 ноября QR-код обязателен при посещении крупных культурных и спортивных мероприятий.

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