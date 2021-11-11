Вологда, 11 ноября 2021, 11:47 — REGNUM Во Всероссийской переписи населения приняли участие более миллиона жителей Вологодчины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
Большинство респондентов — более 750 тысяч — пообщались с переписчиками лично, еще более 200 тысяч человек — воспользовались этой возможностью «онлайн». В их числе оказался и губернатор Олег Кувшинников.
Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября. Впервые в переписных листах появилась возможность указать две национальности и два родных языка для одного человека.