Вологда, 11 ноября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Во Всероссийской переписи населения приняли участие более миллиона жителей Вологодчины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Денис Абрамов ИА REGNUM Перепись

Большинство респондентов — более 750 тысяч — пообщались с переписчиками лично, еще более 200 тысяч человек — воспользовались этой возможностью «онлайн». В их числе оказался и губернатор Олег Кувшинников.

«На заполнение переписного листа мне потребовалась не более 15 минут. Быстро и удобно. Перепись не нужна статистике ради статистики, она для того чтобы принимать решения при разработке федеральных и региональных программ, строительстве и ремонте социальных и инфраструктурных проектов. Приглашаю всех вологжан присоединиться к Всероссийской переписи населения», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября. Впервые в переписных листах появилась возможность указать две национальности и два родных языка для одного человека.