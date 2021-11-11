Москва, 11 ноября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») предложил сделать бесплатными услуги интернет-связи для льготных категорий граждан.

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«Услуги связи для льготных категорий населения должны быть вообще бесплатны! Часто это вообще вопрос жизни и смерти!» — отметил Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, стоимость услуг фиксированной связи в 2022 году, в первую очередь домашнего интернета и платного ТВ, в РФ может вырасти примерно на 10%, подсчитало агентство TelecomDaily.

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