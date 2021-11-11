Москва, 11 ноября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В настоящее время Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста тарифов на услуги связи по фиксированной технологии (проводное интернет-соединение, телевидение). Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Sergeev.ws Интернет

Читайте также: В России спрогнозировали сдержанный рост тарифов на интернет в 2022 году

«У службы отсутствует информация о наличии предпосылок для такого роста», — подчеркнули в ФАС.

В ведомстве пояснили, что рынок связи является социально значимым, поэтому сотрудники антимонопольной службы постоянно мониторят повышение тарифов связи по всей стране.

«При поступлении жалоб либо при обнаружении в открытом доступе информации о повышении тарифов, служба проводит анализ экономической обоснованности повышения и принимает меры антимонопольного реагирования», — добавили в службе.

Напомним, согласно прогнозу агентства TelecomDaily, в 2022 году в России тарифы на домашний интернет, телевидение и другие услуги проводной связи могут вырасти примерно на 10%. Эксперты отмечают, что рост будет обусловлен увеличением цен на оборудование, законодательными изменениями последнего времени и общей инфляцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе исследования рынка компания выяснила, что 78% респондентов (представителей крупных интернет-провайдеров) готовы повысить тарифы в 2022 году. Почти половина опрошенных (48%) считают, что тарифы могут вырасти на 10% и выше. На уровне 3−9% цены готовы поднять в 32% компаний.