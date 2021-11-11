Курск, 11 ноября 2021, 11:43 — REGNUM В Курской области все школьники с 15 ноября вернутся к очному формату обучения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
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Детские сады вернутся к обычному режиму работы без дежурных групп.
В организациях дополнительного образования продолжится дистанционное обучение. Очно будут проводить только индивидуальные занятия.
Руководителям образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций рекомендовали дистанционно проводить лекции.