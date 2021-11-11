Ярославль, 11 ноября 2021, 11:42 — REGNUM В Ярославле судебные приставы смогли обеспечить муковозам проезд на территорию хлебозавода №1. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ООО «ГТВЦ», директором которого является депутат муниципалитета Роман Галагаев, перестало пропускать муковозы к хлебозаводу по своей территории. Суд вынес определение о том, что транспорт должен проезжать, однако фирма не исполняла и его.
11 ноября фирма вновь попыталась не пустить транспорт, однако прибывшие на место судебные приставы смогли разобраться в ситуации.
После этого проезд попытались заблокировать двумя личными автомобилями, на просьбы убрать машины был получен отказ.
Отмечают приставы и то, что своё влияние оказал на ситуацию вызов Романа Галагаева к дознавателю и оцепление приставами территории. Сейчас материалы дел переданы на рассмотрение правоохранителям. А руководству фирмы грозит штраф в 180 тысяч рублей и уголовная ответственность.
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