Ярославль, 11 ноября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Ярославле судебные приставы смогли обеспечить муковозам проезд на территорию хлебозавода №1. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

УФССП по ЯО Судебные приставы в «ГТВЦ»

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ООО «ГТВЦ», директором которого является депутат муниципалитета Роман Галагаев, перестало пропускать муковозы к хлебозаводу по своей территории. Суд вынес определение о том, что транспорт должен проезжать, однако фирма не исполняла и его.

11 ноября фирма вновь попыталась не пустить транспорт, однако прибывшие на место судебные приставы смогли разобраться в ситуации.

«На законные требования судебного пристава об обеспечении проезда автотранспорта сотрудник охранно-пропускного пункта ответил отказом. В отношении гражданина судебный пристав составил протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве». Также, в отношении должностного лица и охранного предприятия судебные пристав составил рапорт о привлечении к уголовной ответственности по ст. 203 УК РФ. После получения процессуальных документов сотрудники охраны пропустили муковозы», — пояснила пресс-служба регионального УФССП.

После этого проезд попытались заблокировать двумя личными автомобилями, на просьбы убрать машины был получен отказ.

«Судебный пристав вручил должнику административные протоколы и предупредил об уголовной ответственности. Данные меры оказались действенными — транспорт отогнали. Предпринятый комплекс мер помог судебным приставам добиться исполнения решения суда. Исполняющий обязанности директора фирмы-должника, привлечённый к ответственной, как и сам директор, на этот раз препятствовать не стал — самостоятельно убрал деревянные ограждения на дороге», — рассказали в пресс-службе.

Отмечают приставы и то, что своё влияние оказал на ситуацию вызов Романа Галагаева к дознавателю и оцепление приставами территории. Сейчас материалы дел переданы на рассмотрение правоохранителям. А руководству фирмы грозит штраф в 180 тысяч рублей и уголовная ответственность.