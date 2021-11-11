Москва, 11 ноября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 11 ноября, днем ожидается положительная температура, пройдут осадки в виде дождя, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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«Мы сегодня ожидаем, что пройдут осадки в виде дождя, и этот дождь разобьёт тот снег, который выпал за ночь. Дневная температура будет положительной, что будет способствовать таянию снега», — цитируют ее RT.

Она добавила, что последующие дни погода будет неустойчивой, типичное состояние предзимья. В пятницу, 12 ноября, днём температура в Москве составит +3…+5 °С, по области от — +1 до +6 °С.

По её словам, нельзя назвать такую погоду началом зимнего периода, поскольку ноябрь «характеризуется сменой процессов».

Как сообщало ИА REGNUM, на предстоящей неделе погода в центре Европейской России, и частности, в Москве, поменяет статус с «глубокой осени» на «предзимье».

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