Великий Новгород, 11 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поздравил «всех любителей творчества» Федора Достоевского с 200-летием со дня рождения великого писателя. Об этом глава региона написал 11 ноября на своей странице в соцсети.

Genybwf Колокольня Воскресенского собора. Старая Русса

«Отрадно, что жизнь и творчество классика неразрывно связаны со Старой Руссой, где он приобрел собственный дом», — подчеркнул губернатор.

Андрей Никитин напомнил слова жены писателя, Анны Достоевской: «Благодаря этой покупке, у нас, по словам мужа, «образовалось свое гнездо», куда мы с радостью ехали раннею весною и откуда так не хотелось нам уезжать позднею осенью. Федор Михайлович считал нашу старорусскую дачу местом своего физического и нравственного отдохновения»

«Приезжайте в Старую Руссу!» — пригласил губернатор Новгородской области.

Напомним, сегодня и в ближайшие дни в Старой Руссе пройдёт множество памятных мероприятий по случаю 200-летия Федора Достоевского.