Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 11:41 — REGNUM Ученые, следящие за развитием вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма, ждут, произойдут ли увеличение глубинной сейсмичности и выброс диоксида серы (SO2), который накануне показал значение от 31 000 до 43 000 тонн, разовым всплеском. Об этом заявил представитель руководящего комитета Плана чрезвычайной вулканической ситуации на Канарских островах (Pevolca) Франсиско Прието, сообщает La Razón.

Вулкан Кумбре-Вьеха NASA

Специалист рассказал о «небольшом подъеме» двух переменных, позволяющих анализировать состояние эруптивного процесса, и отметил, что они уже давно предупреждали о такой возможности.

Мария Хосе Бланко, представитель научного комитета, отметила, что уже несколько недель специалисты предупреждают о вероятном возникновении ощутимых землетрясений, и добавила, что в фазе стабильности система имеет способность к перенастройке, которая может спровоцировать сейсмичность — «довольно большую по количеству и величине».