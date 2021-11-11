Москва, , 11:41 — REGNUM Облигации федерального займа скорее следует рассматривать как инвестиционный инструмент, а не как способ сохранения сбережений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

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«Государственные ценные бумаги и на российском, и на зарубежных рынках обычно представляют наиболее гарантированную форму инвестирования, что в определенной мере объясняет их относительно низкую доходность. Стать инвестором, приобретая ОФЗ, выпускаемые Минфином, значительно проще, чем приобретая корпоративные облигации. При этом государство гарантирует возврат вложенных средств, — сказала Воронкова. — Однако, несмотря на то, что по некоторым категориям ОФЗ для населения действительно предполагается изменение номинала в зависимости от темпов инфляции, ситуация 2021 года показывает, что на практике эти показатели не слишком коррелируют между собой, особенно на краткосрочном отрезке. Доходность по таким гособлигациям в 2021 году в среднем почти на 2% отставала от инфляции».

Поэтому, как полагает Воронкова, ОФЗ скорее следует рассматривать как инвестиционный инструмент, а не как способ сохранения сбережений.

«Но и банковские вклады не позволяют избежать инфляционного обесценивания сбережений даже с учетом повышения ставок по депозитам — максимальная процентная ставка по рублевым депозитам десяти крупнейших кредитных организаций на депозитном рынке увеличилась с начала года почти в 1,5 раза, но по темпам роста уступает инфляции», — призвала не забывать экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что самый рискованный и в то же время перспективный способ хранения сбережений — формирование портфеля на бирже с преобладанием акций.

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