Тирасполь, 11 ноября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) накопились излишки молдавской валюты — леев. Об этом в эфире канала «Первый Приднестровский» сказал замглавы Центробанка ПМР Алексей Мельник.

Молдавия и Приднестровье

«Из-за того, что продаем мы больше, чем покупаем у них — разница за год примерно $135 млн в эквиваленте. Больше, чем Приднестровью надо», — сказал Мельник.

Он добавил, что молдавские леи не получается обменять на другую валюту, так как банки Молдавии не позволяют этого сделать. По мнению представителя Центробанка, если ситуация продолжит так развиваться, то в Приднестровье лей обесценится, что приведёт к сворачиванию торговли между республиками.

Напомним, мирное урегулирование приднестровского конфликта началось с августа 1992 года. В течение 1996 и 1997 годов Молдавия и Приднестровье подписали ряд меморандумов о нормализации отношений, но конфликт остаётся неурегулированным.