Москва, , 11:40 — REGNUM В РФ спрос на аренду коммерческой недвижимости может продолжить расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что жители РФ стали чаще проявлять интерес к аренде коммерческих площадей.

Аренда JesusManuel1

«На повышение спроса на коммерческую недвижимость могло повлиять несколько причин. С одной стороны, те, кто в пандемию отказывался от площадей из-за локдауна, сейчас снова нуждаются в них. С другой стороны, те, кто как раз в период пандемии запускал свой онлайн-бизнес, к настоящему моменту смогли развиться так, что им требуются площади под офисы, — сказала Ермилова. — Кроме того, сейчас в строительной сфере предполагается, что застройщик обязан сделать инфраструктуру и подготовить коммерческие площади для потенциальных арендаторов. И бизнес может рассматривать такие площади, как привлекательные, поскольку это может влиять на поток клиентов: жителям новостроек понадобятся различные услуги и товары, нет желания и времени ехать куда-то — их потребность удовлетворяется в короткие сроки и близко от места проживания».

Как полагает экономист, есть вероятность того, что рост цен на аренду недвижимости продолжится, если будет повышен спрос.

«И как раз активная застройка и сдача домов может повлиять на увеличение спроса на коммерческую недвижимость», — сказала Ермилова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ в ситуации большей стабильности растет потребность в площадях для организации бизнеса.

Читайте ранее в этом сюжете: Окончание пандемии приведет в РФ к росту цен на недвижимость – прогноз