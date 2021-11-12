Мурманск, 12 ноября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Возможна ли добыча полезных ископаемых и сохранение уникальной флоры и фауны в Арктике? Баренцев регион в последние годы превращается в «европейскую батарейку» и поставщика энергетических ресурсов в Евросоюз. Многие страны стремятся застолбить за собой природные богатства, прикрываясь заботой об экологии. О том, что нужно делать, как решать насущные проблемы и сочетать прогресс с заботой о природе, не посягая на традиционные угодья, промысел и жизненный уклад саамов, говорили участники международной конференции «ECO-BARENTS — 2021», которая прошла в Мурманске. В ней приняли участие эксперты из Норвегии, России, Финляндии и Швеции, которые обсудили положение саамов, проживающих в этих странах.

Иван Шилов ИА REGNUM «ECO-BARENTS — 2021»: экологи обсудили проблемы малочисленных народов

«Следует отметить, что сегодня малые народы, особенно саами, чьи угодья традиционно простираются от российского Кольского полуострова через Финляндию и Швецию до внутренних областей юга Норвегии, часто используются как средство борьбы между компаниями и целыми промышленными отраслями приграничных стран. Это неприемлемо — должен соблюдаться разумный баланс между экономическим развитием и сохранением культурного наследия и уклада жизни малочисленных народов», — отметил руководитель центра экологического мониторинга «ПОМОР» Тимофей Суровцев.

Председатель саамского парламента Норвегии Силье Карине Муотка обратила внимание на то, что территории расселения коренных народов богаты природными ресурсами, что имеет свои, часто негативные, последствия для основ жизненного уклада. Интерес к природным ресурсам северных районов активно растёт, и коренным народам Баренцева региона приходится прилагать серьёзные усилия, чтобы их голос услышали в политических дебатах по освоению этих ресурсов.

Настоящих саамов в Баренцевом регионе волнуют не спекуляции, а проблемы сохранения традиционного уклада. «У нас такая ситуация, когда один саам, не имея никаких полномочий, может выступать от имени всех, попросту невозможна — все решается на общих собраниях и утверждается в Парламенте саамских народов Норвегии! В нашей стране катастрофически сокращаются природные угодья для выпаса оленей: под многочисленные объекты ветряной энергетики в стране вырубаются леса, и по заповедным некогда землям прокладываются километры дорог. Все более расширяют свою негативную деятельность горнодобывающие компании, которым наше правительство разрешает сбрасывать шлак и ядовитые отходы в процессе добычи руды в наши уникальные фьорды и загрязнять северные моря — вот что нас действительно волнует сегодня», — подчеркнула Силье Карине Муотка.

Для того чтобы сделать трансграничный диалог по теме поддержки малых народов Севера доступным, непрерывным и эффективным, участники сессии предложили использовать интернет-площадку сообщества независимых экологов и журналистов Баренцева региона BRIES, которая поможет осуществлять взаимодействие представителей этих народов с ведущими региональными медиа и экологами для освещения и сотрудничества в решении экологических проблем в Баренцевом регионе.

Эрик Ларсен, глава саамского парламента по международным отношениям, отметил: у нас есть несколько десятков саамских объединений, и все они, в зависимости от места проживания и уклада жизни, придерживаются подчас диаметрально противоположных точек зрения на развитие Севера. Кто-то выступает категорически против любого промышленного развития и ратует за экологическую стерильность своих территорий, которые должны быть свободны от любых производственных объектов. А кто-то, наоборот, готов отдавать свои территории рудникам и заводам, поставив во главу угла занятость и рабочие места. Но в любом случае все эти вопросы решаются и утверждаются коллегиально, на парламентских сессиях».

«У вас в России проживает всего около 2 тысяч саамов, но такого накала страстей не знаем даже мы, в Норвегии! К сожалению, на этой теме малочисленных народов сегодня многие хотят спекулировать. В том числе решая и свои, корыстные вопросы. Это недопустимо!» — считает Силье Карине Муотка.

Однако, стоит отметить, что на конференции«ECO-BARENTS — 2021», прошедшей ранее в Архангельске, руководитель ассоциации журналистов «ЭКО-пресс» Сергей Шахиджанян обратил вниманиеэкспертов на деятельность жителя Мурманской областиАндрея Данилова, саама по национальности, занимающегося активистской деятельностью. Шахиджанянсчитает, что, не получив выгоды со стороны России, многие активисты принимают антироссийскую позицию. Например, члены российского неформального объединения «Абориген-форум» обратились к Илону Маску с призывом не покупать металлы у российских компаний из-за возможных проблем с экологией, хотя схожие экологические проблемы и схожие производства есть во всех странах Баренцева региона, например в Норвегии.