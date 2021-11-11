Канберра, 11 ноября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Китай стал «намного более беспокойным», и именно это заставляет Австралию изменить свою внешнюю политику, отвечая на вызовы, поступающие из Пекина. Об этом 11 ноября заявил лидер оппозиции в Австралии Энтони Альбаниз в эфире телеканала Nine Network.

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По его словам, обе главные партии в Австралии в целом придерживаются единой политики в отношении северного соседа.

«Комментарии Альбаниза — еще один признак того, что оппозиция пытается свести к минимуму разногласия с правительством по вопросам национальной безопасности и внешней политики, пытаясь помешать попыткам Скотта Моррисона и его министров изобразить лейбористов слабыми в преддверии выборов, намеченных к маю», — говориться в статье, опубликованной в тот же день в британской The Guardian.

Как отмечают журналисты, лидер оппозиции поддержал жесткую линию правительства Австралии в отношении Китая после того, как Моррисон заявил, выступая перед избирателями, что «им нельзя доверять, когда дело касается вопросов национальной безопасности».