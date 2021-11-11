Москва, , 11:38 — REGNUM В РФ в ситуации большей стабильности растет потребность в площадях для организации бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил глава муниципального округа Тверской (город Москва), член «Партии роста» Яков Якубович. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ в III квартале 2021 года почти на 14% вырос спрос на аренду коммерческих помещений.

Аренда Merio

«Прошедший локдаун в начале ноября был коротким и не повлиял на деятельность предприятий сферы услуг так, как тот, что был в апреле-июне 2020 года, — сказал Якубович. — Мы видим, что государство пошло по пути обязательной вакцинации. С одной стороны, это непопулярная мера, но с другой — есть повод рассчитывать на снижение показателей смертности и заболеваемости. А значит, на более-менее стабильное санитарное состояние и отказ от жёстких санитарных мер в виде закрытия организаций. В ситуации большей стабильности возрастает и потребность в площадях для организации бизнеса».

Причём, как подчеркнул Якубович, прошлогодняя уверенность в том, что многие процессы можно вывести на «удалёнку», в 2021 году сменилось пониманием, что ведение бизнеса офлайн всё еще востребовано.

«Отсюда и рост спроса на нежилые помещения, — пояснил эксперт. — Вполне ожидаемо, что со временем коронавирус превратится в рядовую болезнь типа гриппа, ситуация на рынке недвижимости окончательно стабилизируется, однако очевидно, что рост спроса приведёт и к росту цен на недвижимость. И вот как уже решать эту проблему, властям и бизнесу стоит подумать уже сейчас».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что в РФ могут упасть цены на рынке арендных платежей.