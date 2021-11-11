Вашингтон, , 11:37 — REGNUM Южная Корея и США договорились о сотрудничестве с целью решения проблемы нехватки полупроводников. Об этом говорится в пресс-релизе министерства торговли США по итогам встречи главы ведомства Джины Раймондо и министра торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Мун Сын Ука, состоявшейся 9 ноября в Вашингтоне.

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

В заявлении говорится, что стороны договорились об обмене информацией в целях снижения риска дисбаланса спроса и предложения в поставках полупроводников, включая технологические и инвестиционные приоритеты.

Представители двух стран также договорились о координации усилий по разрешению текущего кризиса цепочек поставок и минимизации риска возникновения сдерживающих факторов в будущем.

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